Inter, si muove qualcosa in uscita. Verifica Rennes-Godin? – Sky

Condividi questo articolo

Diego Godin

L’Inter ha la necessità di sfoltire la rosa e comincia ad arrivare qualche sondaggio per il mercato in uscita. I nerazzurri devono verificare l’interesse del Rennes per Diego Godin

Il mercato dell’Inter sarà inevitabilmente condizionato dalle uscite per fare i grandi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, al di là delle occasioni come Kolarov e Vidal già in dirittura d’arrivo. Secondo “Sky Sport” qualcosa comincia a muoversi nel mercato in uscita, sarebbero giunte alcune manifestazioni di interesse e in particolar modo in questi giorni la dirigenza nerazzurra cercherà di capire che margini possono esserci per la cessione di Diego Godin al Rennes dopo l’interesse manifestato dal club francese.