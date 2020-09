Kanté-Inter: il Chelsea non fa sconti, possibile solo a una condizione – SM

N’Golo Kanté è il grande obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista francese però ha un alto costo del cartellino e il suo arrivo a Milano è realizzabile solo con una cessione o una contropartita pesante

Il grande sogno di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo dell’Inter resta N’Golo Kanté. Il centrocampista francese è il prescelto del tecnico salentino, ma fargli indossare la maglia nerazzurra sembra essere particolarmente complicato. “Sport Mediaset” evidenzia infatti che il prezzo del suo cartellino è fissato in 60 milioni di euro e il Chelsea non intende fare sconti motivo per cui, con un mercato che la dirigenza ha deciso di attuare in autofinanziamento, il suo arrivo sarà possibile solo inserendo una contropartita pesante gradita al club londinese (il primo indiziato potrebbe essere Brozovic) oppure con una cessione pesante che consenta di fare cassa, con i nomi sempre di Brozovic o di Eriksen e Skriniar in evidenza.