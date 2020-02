Inter, senti Pessina: “Mercato? Non ci penso. Vorrei giocare la Champions”

Nel corso di un’intervista rilasciata al programma “Dribbling” su Rai 2, Matteo Pessina, centrocampista del Verona, in prestito dall’Atalanta, ha parlato del suo futuro. Il calciatore è stato accostato, tra le altre, anche all’Inter.

UOMO MERCATO – Matteo Pessina, centrocampista del Verona, accostato anche all’Inter, parla così del suo futuro: «Fa piacere essere un uomo mercato, ma provo a non pensarci. Dove mi vedo ad agosto? Sicuramente a luglio mi vedo al mare. No, non ci ho ancora pensato perché manca tanto tempo e devono succedere tante cose e soprattutto molte che non dipendono da me. Il mio obiettivo futuro? Giocare la Champions League».