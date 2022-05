Inter, senti Pedullà: «Dybala-Borussia Dortmund pista senza un perché»

L’Inter rimane forte su Paulo Dybala. L’attaccante argentino andrà via dalla Juventus in estate a parametro zero. Alfredo Pedullà, che da tempo ribadisce la volontà nerazzurra del giocatore, ha smentito l’ultima pista di mercato che vorrebbe Dybala al Borussia Dortmund

PISTE SBAGLIATE − Continua a tenere banco la questione futuro di Dybala. La Joya andrà via dalla Juventus a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il club bianconero. La destinazione più gradita per Dybala sarebbe l’Inter, come riporta da ormai diverse settimane Alfredo Pedullà (vedi articolo). Lo stesso esperto di mercato, tramite il proprio account Twitter, ha voluto smentire una pista nata nelle ultime ore: «Alla cinquantesima domanda devo essere cortese ma vorrei non commentare cose altrui. Comunque oggi Matic–Juventus e Dybala–Dortmund sono piste senza un perché. E stavolta Antun non deve smentire come piace a quelli che lavorano solo sulle smentite».