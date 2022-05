Juventus-Inter, buone notizie per Allegri: rientro in gruppo per un titolare

Si avvicina la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma mercoledì 11 maggio. Allegri può strappare un sorriso dall’allenamento di questa mattina. Un titolare ha lavorato interamente con il gruppo

ULTIME − Juventus-Inter -4. Manca sempre meno alla finalissima di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico mercoledì sera. Sia Massimiliano Allegri che Simone Inzaghi sono alle prese con un check up della squadra per capirne le miglior condizioni fisiche. Se da un lato, il tecnico nerazzurro è in allarme per Alessandro Bastoni (vedi articolo), dall’altro Allegri può strappare un sorriso per Manuel Locatelli. L’ex centrocampista del Sassuolo, fuori dal 4 aprile per una lesione al collaterale, ha lavorato interamente con il gruppo durante l’allenamento mattutino alla Continassa. C’è ottimismo in vista di Juventus-Inter con lo stesso tecnico toscano che spera di recuperarlo quantomeno per la panchina.