L’Atalanta sbanca il Picco di La Spezia, corsa Europa League apertissima

L’Atalanta vince 1-3 sul campo dello Spezia e rimane ancora in corsa per un posto in Europa League. Protagonista Muriel con un gol e un assist

SUCCESSO DEA − Partita aperta al Picco tra Spezia e Atalanta. Gli spezzini giocano per ottenere gli ultimi punti utili per rimanere in Serie A; mentre l’Atalanta spera ancora nell’Europa League. Pronti-via e al 15′, la Dea è già avanti: bel duetto tra Malinovskyi e Muriel, il colombiano penetra in area di rigore e col destro trafigge Provedel per l’1-0. La reazione della squadra di Thiago Motta non tarda ad arrivare tant’è che alla mezz’ora arriva il gol del pareggio. Verde lanciato a campo aperto, dribbla Musso e con freddezza finalizza l’1-1. Nella ripresa, entra forte l’Atalanta che preme sull’acceleratore alla ricerca del gol del nuovo vantaggio. In sei minuti ci provano prima Muriel e poi Boga, precisione nulla in entrambi i casi. Gli sforzi orobici trovano perfetta concretizzazione al 73′: Koopmeiners disegna un calcio piazzato sul secondo palo, torre di Demiral e precisa incornata di Djimsiti. La reazione dello Spezia arriva all’80’ con Gyasi che si gira bene in area di rigore ma il suo mancino non trova la porta. Gol mangiato, gol subito poiché sette minuti più tardi Muriel serve Pasalic che chiude i giochi con un preciso tap-in a baciare il palo. Tredicesimo gol in campionato per il croato. L’Atalanta, dunque, vince 1-3 e sale a quota 59 punti in classifica. Il quinto posto occupato dalla Lazio dista solamente tre punti e nel prossimo turno gli orobici andranno a giocare a San Siro contro il Milan.