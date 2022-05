Dybala all’Inter? Accordo ‘non scritto’ sull’ingaggio. Joya doppia sicurezza

Dybala-Inter continua a rimanere un connubio più vivo che mai. L’argentino in estate partirà dalla Juventus e potrebbe avere il nerazzurro come prossima destinazione

DOPPIA SICUREZZA − Molto più che una suggestione Paulo Dybala all’Inter. Alfredo Pedulla da Sportitalia mercato ne è convinto. Si parla già di un accordo, ovviamente non scritto, tra l’argentino e il club nerazzurro su cifre e anni di contratto: triennale a 7 milioni a salire. L’intenzione dell’Inter è quella di formare una coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Dybala. Ma nel caso in cui arrivasse un’offerta per il Toro di 70-80 milioni di euro allora l’Inter andrebbe a valutarla. Comunque, Dybala è una doppia sicurezza: da un lato se Lautaro Martinez rimanesse, poiché formerebbe un tandem d’attacco formidabile; dall’altro, anche in caso di ipotetico addio del Toro perché diventerebbe il suo sostituto.