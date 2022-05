Asllani, l’Inter e altre due big italiane sul giocatore: occhio alla sua volontà

Asllani è stato protagonista in Inter-Empoli segnando il gol del momentaneo 0-2 toscano. Il centrocampista albanese rimane in orbita nerazzurra. Su di lui anche altri due club

MERCATO − L’Empoli si coccola Kristjan Asllani, autore del gol del momentaneo 0-2 a San Siro contro l‘Inter, gara poi vinta 4-2 dai nerazzurri. Il centrocampista albanese classe 2002 piace molto al club nerazzurro che vorrebbe portarlo a Milano per farne il vice Marcelo Brozovic. Come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, la volontà però di Asllani è chiara: lui non vorrebbe fare il vice di nessuno bensì giocare titolare. Sul ragazzo, ci sono anche altri due club: Milan e Napoli. Peraltro i rossoneri vorrebbero fare un’operazione alla Tonali. Ovvero lasciarlo per un anno ad Empoli per poi riprenderlo successivamente. Il costo del cartellino, inoltre, è aumentato rispetto ai 10 milioni più bonus di metà stagione.