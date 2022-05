Sensi a parte, da capire la data del rientro: tirato a lucido per l’Inter?

Sensi non ha giocato ieri sera Lazio-Sampdoria per un problema all’adduttore. Il centrocampista di proprietà dell’Inter si sta allenando a parte per recupero in vista degli ultimi 180′ di Serie A. All’ultima giornata, ci sarà Inter-Sampdoria a San Siro

RIENTRO − Stefano Sensi si è infortunato all’adduttore della coscia destra durante il Derby di Genova tra Sampdoria e Genoa. Il centrocampista, in prestito dall‘Inter, anche oggi ha lavorato a parte facendo palestra e fisioterapia. C’è da capire quando sarà il suo rientro, due partite da cerchiare sul calendario: Sampdoria-Fiorentina o Inter-Sampdoria. Sensi proverà a stringere i tempi cercando di rientrare già contro i viola oppure aspetterà ancora una settimana per esserci al 100% contro l’Inter all’ultima giornata.