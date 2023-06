L’Inter segue Bisseck: chi è il giovane difensore tedesco

L’Inter è sulle tracce di Yann Bisseck, difensore tedesco in forza all’Aarhus. Analizziamo il profilo del classe 2000, per vedere come si inserirebbe nella rosa nerazzurra.

FORZE FRESCHE – L’Inter 2023/24 vedrà una grande rivoluzione in difesa. Sia per la perdita di Milan Skriniar (promesso sposo al PSG), sia per la necessità di rinverdire il reparto più anziano della rosa (portieri esclusi). Ed è per questo motivo che Piero Ausilio e soci sono sulle tracce di Yann Bisseck, difensore classe 2000 che gioca in Danimarca per l’Aarhus. Un prospetto di interesse molto elevato, il cui contratto coi danesi scade nel 2026, ma che può essere risolto pagando una clausola irrisoria: appena 7 milioni di euro. Scopriamo chi è questo giovane talento, per capire se è il profilo giusto per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi.

CARRIERA IN ERBA – Yann Bisseck nasce a Colonia, in Germania, il 29 novembre 2000 da genitori camerunensi. Cresce nel club della città natale, con cui fa il suo esordio in Bundesliga a 17 anni. I primi anni di carriera non sono tuttavia semplicissimi. Tra Colonia II, nella versione tedesca della Serie D, e Holstein Kiel raccoglie appena 22 presenze e 2 gol in tre anni. Passa successivamente al Roda JC (13 presenze e 2 gol) in Olanda, e poi in Portogallo, al Vitória Guimarães. Qui rimane un’intera stagione senza giocare, prima di tornare al Nord. Nel 2021 si trasferisce nel suo club attuale, l’Aarhus in Serie A danese (Superligaen), con cui trova la consacrazione: 68 presenze e 6 gol in due anni, che fanno fiorire l’interesse di diversi club, tra cui l’Inter. Ed è un interesse più che lecito, considerando le sue caratteristiche.

DIFENSORE MODERNO – Partiamo dal fisico. Bisseck è alto 1,94 per 83 kg di peso. Per rimanere in casa Inter, una versione leggermente più grossa di Alessandro Bastoni (1,90 per 75 kg). E le somiglianze col numero 95 nerazzurro non finiscono qui. Il tedesco classe 2000 gioca infatti nella stessa posizione, esterno sinistro di una linea difensiva a tre. Qui si può vedere la heatmap della sua ultima stagione in Danimarca (presa da Sofascore):

Ed ha piedi allo stesso livello di educazione: nell’ultima stagione, 48 passaggi completati a partita per una precisione dell’86% (fonte: SofaScore). Per continuare il paragone, Bastoni si “ferma” a 45 passaggi riusciti, e tasso di precisione dell’85%. In buona sostanza, Bisseck ha caratteristiche che lo rendono il prototipo del difensore moderno, le cui qualità si fanno apprezzare anche in fase di costruzione del gioco. Ci sono tuttavia alcune differenze tra lui e Bastoni.

INTEGRAZIONE PERFETTA – Rispetto a Bastoni, Bisseck è decisamente più veloce, come si può vedere recuperando alcuni video della sua stagione. E poi, dettaglio non indifferente, vede molto meglio la porta. E anche qui fa valere la sua enorme prestanza fisica, tanto che metà delle reti dell’ultima stagione (3 su 6) arrivano da colpo di testa sugli sviluppi di calci piazzati. Tuttavia, il primo gol stagionale arriva con un poderoso destro dalla distanza, alla quinta giornata di campionato contro il Lyngby. Bisseck infatti, pur giocando a sinistra, ha il destro come piede preferito. E questo lo rende un profilo semplicemente perfetto per integrarsi nella difesa dell’Inter.