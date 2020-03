Inter, per il post Sergio Ramos il Real Madrid punta Skriniar: la situazione

Milan Skriniar è l’erede designato di Sergio Ramos al Real Madrid. A riportarlo è il portale spagnolo Defensa Central. I blancos stanno preparandosi al post Sergio Ramos: il difensore dell’Inter è uno dei principali candidati a sostituirlo.

EREDE – Milan Skriniar potrebbe essere l’erede di Sergio Ramos al Real Madrid. A riportarlo è il portale spagnolo Defensa Central che rivela che i blancos avrebbero individuato nel difensore dell’Inter l’uomo giusto per sostituire l’attuale capitano del Real Madrid, in scadenza di contratto. Il difensore nerazzurro, 25 anni di età, ha ben nove anni in meno rispetto al difensore spagnolo. Una manna dal cielo per la squadra guidata da Zidane punta ad un ricambio generazionale. Per questo la dirigenza madrilena è al lavoro per portare il difensore slovacco alla corte di Zidane. Con la speranza che non faccia rimpiangere Sergio Ramos, bandiera ed artefice dei successi del Real Madrid negli ultimi anni.

Fonte: defensacental.com