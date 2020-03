Bernardi: “Inter, salto di qualitÃ  con Conte! Lui e Mourinho due trascinatori”

Bernardi: “Inter, salto di qualità con Conte! Lui e Mourinho due trascinatori”

Condividi questo articolo

Il calcio si è fermato per l’emergenza Coronavirus, Inter compresa (vedi articolo), ma su “Sky Sport 24” c’è sempre modo di fare qualche riflessione. Lorenzo Bernardi, ex giocatore di pallavolo e tifoso interista, parla di Conte e Mourinho. Di seguito le sue dichiarazioni

CARISMA – L’Inter si è fermata per l’emergenza Coronavirus, ma c’è sempre modo di fare qualche riflessione. Lorenzo Bernardi, allenatore di pallavolo e tifoso nerazzurro, elogia Antonio Conte: «Mister secolo dell’Inter? Io penso che il ruolo che ha permesso di fare il salto di qualità che l’Inter quest’anno ha fatto, sia stato quello dell’allenatore. Conte ha idee molto chiare, un’esperienza straordinaria, carisma e leadership non comuni, la cosa più difficile da riscontrare negli allenatori. La caratteristica più importante per gestire spogliatoi importanti come quello dell’Inter. Penso il suo ruolo sia stato determinante».

PERSONALITÀ – Bernardi parla poi di un grande ex allenatore dell’Inter: «Io ho avuto l’onore, la fortuna e il piacere di un incontro con José Mourinho. Ho riscoperto tante cose che avevamo fatto noi con la Nazionale. Chiaro che applicarle in un mondo complesso come quello del calcio non sia facile, quindi io ammiro molto queste personalità che riescono non ad imporsi, perché se ti imponi diventi un capo, ma a trascinare i giocatori dove vogliono loro».