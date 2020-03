Biasin: “Serie A, club spingono per la chiusura...

Biasin: “Serie A, club spingono per la chiusura anticipata! Lega Serie A…”

La Serie A chiude in anticipo? Fabrizio Biasin su Twitter sgancia la bomba. Il giornalista di “Libero” svela che domani l’argomento sarà al centro dell’assemblea della Lega Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

CHIUSURA ANTICIPATA – La Serie A chiude in anticipo? Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin, l’ipotesi inizia a prendere piede: “Crescono le possibilità che il campionato di Serie A non vada al termine. Più di un club spinge per la chiusura anticipata. Domani la discussione sarà al centro dell’Assemblea di Lega”.