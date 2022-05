Inter, per il centrocampo piace Schouten. Ceballos sullo sfondo – TS

L’Inter è al lavoro per rinforzare il centrocampo: oltre alla pista Asllani, piacciono Schouten del Bologna e Dani Ceballos del Real Madrid

OCCASIONE – L’Inter è al lavoro per rinforzare il centrocampo. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra è al lavoro su diversi profili, per regalare ad Inzaghi un reparto più completo e che possa sopperire al meglio alle assenze. Oltre ad Asslani, i nerazzurri seguono con interesse Jerdy Schouten, 25 anni, in forza al Bologna: l’Inter spera di strapparlo ai felsinei con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Sullo sfondo rimane Dani Ceballos: difficile, però, arrivare al centrocampista del Real Madrid, vista la folta concorrenza. Lo spagnolo, inoltre, preferirebbe scegliere una destinazione in cui trovare un minutaggio importante.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino