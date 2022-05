Scamacca, non solo Inter: concorrenza dalla Serie A come primo nome – CdS

Scamacca fino a domenica sarà una delle principali speranze dell’Inter per vincere la Serie A, visto che col Sassuolo deve sfidare il Milan, poi spazio al mercato. Il Corriere dello Sport segnala un’altra squadra interessata, oltre ai nerazzurri.

RICHIESTO – Del futuro di Gianluca Scamacca, sul Corriere dello Sport in edicola stamattina, ha parlato direttamente Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo (vedi articolo). Nell’intervista gli sono stati fatti due nomi: Inter e Napoli. Proprio gli azzurri sono l’altra pretendente dalla Serie A per il centravanti classe ’99, che potrebbe lasciare i neroverdi a fine stagione. Per il Napoli Scamacca, sempre stando al quotidiano romano, è il primo nome nella lista in attacco, dove non si esclude la partenza di Victor Osimhen. Le alternative sono Patrik Schick del Bayer Leverkusen, già visto in Serie A con Sampdoria e Roma, e Jonathan David del Lille. Il Napoli valuta anche Armando Broja, di proprietà del Chelsea ora al Southampton. Una lista lunga, dove però Scamacca figura in testa.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini



