Baiocchini: «Inter primo, Pioli viveva male questa situazione al Milan»

Baiocchini giornalista inviato a Milanello, in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha parlato di un momento di difficoltà in questa stagione per Stefano Pioli e la sua squadra.

UN MOMENTO DIFFICILE – Emanuele Baiocchini in collegamento con Sky ha parlato di un momento difficile per il Milan in questa stagione: «Un momento difficile per Stefano Pioli è stato a cavallo dei due pareggi prima di questa fila di vittorie, perché l’Inter aveva sorpassato il Milan e il destino non era più nelle sue mani. Il sorpasso dell’Inter l’ha vissuto male Stefano Pioli, anche perché tutto è successo verso il termine della stagione quindi c’era paura».