Inter, priorità al vice-Brozovic: Asllani obiettivo. Concorrenza Milan – TS

Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia sul mercato per assicurarsi Asllani, giovane e talentuoso centrocampista in forza all’Empoli

DUELLO – Nell’Empoli una delle note più liete in stagione è certamente Kristjan Asllani. Il centrocampista ha attirato su di sé l’interesse di diversi club. L’Inter, alla ricerca di un vice-Brozovic, vogliono optare per un profilo giovane: scartate le piste che portano a Paredes e Pjanic, la dirigenza nerazzurra è pronta all’affondo per il centrocampista della squadra toscana. L’Inter, per strapparlo all’Empoli, società con cui ha ottimi rapporti, offrirà Sebastiano Esposito in prestito, in maniera simile a quanto fatto con Pinamonti. Da battere, però, la concorrenza del Milan: anche i rossoneri hanno un ottimo rapporto con la dirigenza dell’Empoli e sono disposti a lasciare in prestito in toscana il centrocampista albanese, almeno per un’altra stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino