Inter, in attesa di Pavard accelerata alle cessioni: rosa (quasi) sfoltita

In attesa di chiudere il colpo Benjamin Pavard con il Bayern Monaco, l’Inter dà anche un’accelerata alle cessioni. Con la rosa quasi sfoltita in vista della chiusura – la prossima settimana – del calciomercato.

ACCELERATA IN USCITA – Partendo da Valentino Lazaro, passando per Eddie Salcedo, arrivando a Sebastiano Esposito. Negli ultimi giorni l’Inter ha dato un’accelerata al suo mercato in uscita, in attesa di chiudere il grande colpo in entrata che risponde al nome di Benjamin Pavard. La rosa, a una settimana dalla chiusura del calciomercato, è quasi sfoltita. Mancano da piazzare soltanto alcuni tasselli: se per Salcedo, come anticipato sopra, si sta lavorando già a un’uscita, restano ancora i nomi di Lucien Agoumé, Stefano Sensi e Joaquin Correa da valutare. Per l’ultimo resta viva l’ipotesi Torino, che lo prenderebbe in prestito, ma di certo alleggerirebbe il monte ingaggi dell’Inter, che punterebbe poi al ritorno di Alexis Sanchez. Per gli altri due restano ancora valutazioni da fare, tra un possibile prestito per il francese e la cessione per l’ex Sassuolo, arrivato all’ultimo anno di contratto.