Pereyra nome dell’ultimo minuto per l’Inter? Dipende da un fattore

Il mercato dell’Inter sta per arricchirsi con il grande colpo Benjamin Pavard, in arrivo dal Bayern Monaco. Poi spazio alle occasioni: da una parte Alexis Sanchez, in caso di partenza di Joaquin Correa in attacco. Ma occhio anche al centrocampo, col nome di Roberto Pereyra.

OCCASIONE LAST MINUTE – Il nome di Roberto Pereyra va tenuto sotto controllo in questi ultimi giorni di calciomercato. Svincolato, ex Udinese e della scuderia di Federico Pastorello, il centrocampista può essere un’occasione che l’Inter non vorrà lasciarsi sfuggire. In particolar modo in un caso. Ovvero quello in cui entro la fine del calciomercato si riuscirà a concludere la cessione di Stefano Sensi. Uno scenario al momento non così probabile, dal momento che latitano le squadre interessate al centrocampista ex Sassuolo. Considerato anche la necessità di prenderlo a titolo definitivo, vista la scadenza del contratto con i nerazzurri nel 2024. A quel punto Pereyra, profilo esperto e pertanto gradito da società e tecnico, potrebbe essere proprio il colpo di chiusura del calciomercato nerazzurro. E il sesto centrocampista a disposizione di Simone Inzaghi.