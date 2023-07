Inter, Onana porta oro. Erede? In lizza 3 giovani più opzione − CdS

Si attende l’offerta per André Onana dal Manchester United. Potrebbero essere ore decisive. Intanto, l’Inter mette nel mirino i potenziali sostituti

LA SITUAZIONE − L’Inter è in attesa della prima offerta del Manchester United per Onana. Non sarà da 40 milioni di euro, i Red Devils hanno capito le condizioni nerazzurre. Dunque, il primo approccio potrebbe essere da 50 milioni. Cifra importante da cui è possibile intavolare una trattativa. L’Inter vorrebbe 60, ma a metà strada ci si potrebbe incontrare. Onana è un’esigenza di ten Hag, che intanto ha scaricato De Gea, il quale però resta ancora in trattativa per un rinnovo nonostante la scadenza del contratto. L’Inter poi andrà a prendere il sostituto del numero uno africano. Tre i nomi sul piatto, tutti giovani: Trubin, Mamardashvili e Carnesecchi. Occhio, a tal proposito, anche alla posizione di Samir Handanovic. L’Inter, che ieri ha ufficializzato gli addii in scadenza di Gagliardini, Skriniar e D’Ambrosio, non ha comunicato nulla sullo sloveno. Dunque, il quasi 39 enne di Lubiana potrebbe rimanere ancora per un altro anno.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno