Inter, offerto Jovic in prestito. Due le possibili alternative per l’attacco – SM

Jovic è stato offerto all’Inter, che valuta anche alternative per completare il reparto d’attacco. Questo è quanto riporta “Sport Mediaset”, che indica quali potrebbero essere i nomi che affiancheranno Lukaku e Lautaro Martinez nella prossima stagione.

IL PUNTO SULL’ATTACCO – L’Inter è alla ricerca del profilo giusto per regalare a Simone Inzaghi un attacco completo in vista della prossima stagione. Secondo “Sport Mediaset”, i nerazzurri hanno ricevuto un’allettante proposta: Luka Jovic in prestito biennale dal Real Madrid. La dirigenza nerazzurra sta valutando il profilo del giovane attaccante serbo. Rimangono i nomi di Gianluca Scamacca e Keita Baldé come principali alternative, soprattutto se l’Inter riuscirà a liberare un posto piazzando Andrea Pinamonti, che è sempre sul mercato e potrebbe rientrare nell’ampia operazione Nahitan Nandez (vedi articolo). Le certezze si chiamano Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L’attacco si fonderà su di loro, ma servono anche i sostituti e la società è al lavoro.