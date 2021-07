Pinamonti nei nomi dell’asse Inter-Cagliari. Ma c’è un freno all’uscita rapida

Pinamonti è fra i nomi di cui si parla per le operazioni fra Inter e Cagliari. L’attaccante, sabato scorso non certo fra i migliori col Lugano, può andare via ma è difficile che sia un’uscita rapida.

L’OPZIONE CHE SBLOCCA? – Andrea Pinamonti è da tempo segnalato fra i possibili partenti per l’Inter. Questo sia per dargli minutaggio, dopo il poco della scorsa stagione, sia per l’ingaggio pesante (attorno ai due milioni netti). Su di lui si è parlato in chiave Cagliari, nell’ambito della maxi operazione che prevede Nahitan Nandez in nerazzurro e Radja Nainggolan (non per forza legato) in rossoblù. Non è però scontato che lasci l’Inter a breve, anche per un motivo numerico. Fra quattro settimane si giocherà Inter-Genoa, con Lautaro Martinez che sarà squalificato. Con Romelu Lukaku di rientro dalle vacanze, e Alexis Sanchez reduce da multipli problemi fisici durante la Copa América, Pinamonti rischia di essere il più pronto per il 21 agosto. Ovviamente, a ora, è impossibile prevedere già una formazione per il Genoa, ma perché lui parta serve che arrivi un altro attaccante. E di vere trattative, in tal senso, a oggi non ce ne sono. Le priorità, come noto, al momento sono altre: facile quindi che il discorso Pinamonti sia rinviato a fine mercato, dopo aver valutato attentamente la situazione.