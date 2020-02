Inter, occhi su Jonathan David del Gent. Ma c’è tanta concorrenza

Secondo Transfermarkt, l’Inter avrebbe messo nel mirino Jonathan David, attaccante canadese del Gent. Ma sul classe 2000 c’è una fila di pretendenti lunghissima. I dettagli

NUOVI TALENTI – Ha incrociato la Roma di recente, nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Jonathan David non è riuscito ad andare in gol, ma i dirigenti dell’Inter hanno avuto modo di osservarlo da vicino nel match dell’Olimpico. Come riporta Transfermarkt “l’Inter da tempo segue con interesse l’andamento del classe 2000, scoperto in un club amatoriale di Ottawa e oggi capocannoniere del campionato belga dopo la tripletta al Sint-Truiden nel weekend scorso“.

GRANDE SALTO – Senza dubbio: Jonathan è pronto per il prossimo passo”, così Nick Mavromaras, agente del ragazzo, in un’intervista a Het Laatste Nieuws. “Il Gent lo ha lanciato, ha fatto molto per lui. Capisco che vorrebbero tenerlo a lungo, ma Jonathan vuole fare carriera. Il campionato belga è fantastico per i giovani giocatori, ma il momento dell’addio è vicino e sarà in estate“.

PRETENDENTI – E i nerazzurri sono solo in cima alla lista delle pretendenti che annovera anche Borussia Dortmund, Arsenal, Ajax, Bayer Leverkusen, Manchester United, Porto, Lione ed Everton. “Il suo obiettivo è quello di giocare per uno dei primi cinque club del mondo. (…) Ma per ora dobbiamo rimanere modesti. Il passo successivo della sua carriera non deve essere troppo grande“. La cifra chiesta dal Gent per il classe 2000 (che ha un contratto coi belgi fino al 2023) è superiore ai 25 milioni: un esborso davvero ingente per un ragazzo in rampa di lancio. Staremo a vedere chi riuscirà ad acquistarlo.

Fonte: transfermarkt.it