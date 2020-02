Juventus-Inter in TV in chiaro? Apertura di Sky...

Juventus-Inter in TV in chiaro? Apertura di Sky dopo stop per Coronavirus

Juventus-Inter a porte chiuse causa Coronavirus ma in chiaro? L’ipotesi è al vaglio e potrebbe essere presto realtà. Come riportato dall’agenzia “ANSA”, da Sky Sport Italia è arrivata l’apertura

SCONTRO DIRETTO IN CHIARO – Il calcio italiano si appresta a trovare una soluzione del tutto inaspettata al caos delle ultime ore. Come appreso dall’agenzia “ANSA“, da una riunione di lavoro di Sky filtra la disponibilità dell’emittente sull’eventualità di affrontare il problema delle partite a porte chiuse data dall’emergenza Coronavirus, così da offrire un servizio in più a tutti gli appassionati. Ad “aprire” a questa ipotesi sembra essere proprio Marzio Perrelli, Executive Vice-President di Sky Italia. Questo il virgolettato riportato: «Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Serie A, Sky Sport potrebbe valutare di aprire una “finestra in chiaro” trasmettendo su TV8 – nostro canale gratuito – almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla». Si attendono conferme e, magari, anche l’ufficialità a breve.