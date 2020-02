Inter-Ludogorets, Eriksen “decide” il modulo? Conte ha 3 opzioni in attacco

L’Inter torna in campo in Europa League. Per l’occasione Conte si affiderà nuovamente a Eriksen, ma in che ruolo? Come riportato da “Sport Mediaset”, la scelta della coppia d’attacco dipenderà anche dalla posizione del danese in Inter-Ludogorets

INTER 2 IN CAMPO – Quella che scenderà in campo giovedì sera a San Siro sarà un’Inter 2. Partendo dallo 0-2 dell’andata, Antonio Conte opta per il turnover anche nel ritorno (a porte chiuse) contro il Ludogorets. Oltre allo squalificato Lautaro Martinez, mancheranno ancora Samir Handanovic (titolare contro la Juventus se tutto va per il meglio), Stefano Sensi e Sebastiano Esposito. A cui si uniscono i giocatori fuori dalla Lista UEFA (Kwadwo Asamoah su tutti, ndr). Forse riesce a recuperare Roberto Gagliardini, che si candida per un posto in panchina.

TRE OPZIONI OFFENSIVE – L’unica certezza di Conte si chiama Alexis Sanchez, che partirà dal primo minuto. Ancora da sciogliere il dubbio sul compagno di reparto. Tre le opzioni possibili: 1. il titolare Romelu Lukaku al suo fianco; 2. il primavera Edoardo Vergani al debutto; 3. il centrocampista Christian Eriksen a sostegno. Proprio la posizione del fuoriclasse danese potrebbe “obbligare” Conte a cambiare modulo. L’ipotesi 3-4-1-2 per agevolarlo giocando da trequartista alle spalle delle due punte non è da escludere né in Inter-Ludogorets né in Juventus-Inter di domenica.