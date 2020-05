Inter, nuovo nome per la fascia sinistra: Luis...

Inter, nuovo nome per la fascia sinistra: Luis Diaz. Cordoba sponsor

Stando a quanto riportato da A Bola, c’è un nuovo nome per la corsia di sinistra dell’Inter: Luis Diaz. Il giocatore del Porto sarebbe stato suggerito da Ivan Ramiro Cordoba e potrebbe fare al caso di Antonio Conte

NUOVA IDEA – Nuovo nome per la fascia sinistra dell’Inter. Si tratta di Luis Díaz, giocatore che il Porto ha acquistato dal Junior Barranquilla, club colombiano. Nella sua prima stagione europea, il classe ’97 ha stupito tutti, segnando 10 gol in 37 partite e conquistandosi un posto da titolare. Il suo nome è stato suggerito al club nerazzurro da Ivan Ramiro Cordoba (vedi qui). Profilo perfetto per la fascia sinistra nel 3-5-2 di Antonio Conte.

