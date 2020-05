MalagÃ²: “PossibilitÃ  ripresa Serie A? Per me 99%! Scontro Cts-medici…”

Malagò: “Possibilità ripresa Serie A? Per me 99%! Scontro Cts-medici…”

A “Non è un paese per giovani” su “Radio 2”, Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto sulla ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole

RIPRESA – Giovanni Malagò ha parlato della ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus: «In una scala da 1 a 100, quante possibilità che il calcio riparta? 99%. Mi sembra che si stia facendo di tutto per iniziare. Se poi mi chiedi quante chances ci sono che, una volta iniziato, allora finisca… ci vuole la palla di vetro per rispondere. L’obiettivo è quello di cominciare e poi si vedrà. Sono sincero, questa è una mentalità che io non ho. Nella vita, anche se si è convinti e determinati, serve sempre un’alternativa. Zero polemiche, stiamo a vedere. Quarantena per un positivo? Abbiamo recepito una direttiva che individua in un percorso di coinvolgimento generale, non una quarantena individuale. Ma questo riguarda il Cts, non so perché hanno preso questa decisione. Mi dicono che può essere rivista. Sono persone serie, hanno voluto dare un’indicazione più ristrettiva. Questa lotta tra alcuni medici e il Cts non mi appassiona».

Fonte: Radio 2 – Non è un paese per giovani.