Lautaro Martinez-Barcellona, Inter fa partire countdown. Torna un ex?

L’Inter metterebbe fretta al Barcellona per chiudere al più presto l’affare Lautaro Martinez per poter programmare il prossimo mercato

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, Lautaro Martinez potrebbe passare al Barcellona tra qualche giorno. A voler chiudere l’affare il prima possibile sarebbe l’Inter. Infatti il club nerazzurro avrebbe messo in chiaro con i catalani di voler concludere l’operazione entro maggio per poter programmare il calciomercato estivo. La prossima settimana dunque potrebbe essere decisiva per giungere alla fumata bianca. La società meneghina sarebbe convinta dell’addio del proprio attaccante quest’estate. Quest’ultima avrebbe voluto trattenerlo per un’altra stagione, ma l’argentino avrebbe detto no al rinnovo sia per le differenze economiche tra le parti che per le offerte milionarie sul tavolo dell’albiceleste che avrebbe infine dato priorità alla squadra spagnola.

SVILUPPI – Alla luce di tutto ciò, i lombardi avrebbero iniziato la trattativa con gli iberici e la scorsa settimana si sarebbero convinti a dire no alla richiesta di partenza del pagamento della clausola da 111 milioni di euro. Ora l’accordo sarebbe prossimo sulla base di un cash + due contropartite tecniche. Una sarebbe l’ex Joao Cancelo che tornerebbe grazie al suo acquisto da parte del Barça nel corso dell’operazione Nelson Semedo che giungerebbe così al Manchester City. Arturo Vidal invece, pur restando nel mirino dell’Inter, potrebbe essere un trasferimento slegato alla trattativa Lautaro Martinez e così giungere in nerazzurro nelle prossime settimane, anche se nulla sarebbe stato deciso.

CASH – Il nodo ancora da sciogliere tra le due società sarebbe quello della parte economica. Il Barcellona vorrebbe versare alla squadra nerazzurra al massimo 60 milioni. Quest’ultima invece richiederebbe più soldi, di cui buona parte subito da poter investire nel corso del prossimo calciomercato estivo. Infatti gli italiani vorrebbero immediatamente investire questa somma per trovare un sostituto all’argentino. Stando al quotidiano spagnolo, i lombardi sarebbero in trattativa con Timo Werner del Lipsia e Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal.