Inter, non solo Musso per il dopo-Handanovic: spunta un altro nome

Da diverso tempo l’Inter sta cercando di costruire il suo futuro tra i pali. Samir Handanovic è ancora il titolare indiscutibile, ma il capitano compirà 36 anni a luglio. Uno dei principali indiziati per raccoglierne l’eredità è Musso, in forza all’Udinese (vedi articolo). Tuttavia, “Tuttomercato Web” riporta l’interesse nerazzurro per un altro nome.

FUTURO NUMERO 1 – Samir Handanovic rappresenta il presente dell’Inter, capitano e indiscusso numero 1. La sua mancanza, a cavallo tra gennaio e febbraio, si è sentita enormemente, soprattutto a livello di carisma. Oltre alle note qualità da estremo difensore, lo sloveno è piaciuto sin da subito ad Antonio Conte per la sua ottima abilità coi piedi. Caratteristiche presenti con sfumature ben diverse nella principale riserva, Daniele Padelli. Tuttavia la carta d’identità impone una scelta in casa nerazzurra: Handanovic infatti compirà 36 anni il 14 luglio, mentre per l’italiano saranno 35 ad ottobre. Da tempo l’indiziato numero uno a raccogliere l’identità del capitano dell’Inter è Juan Musso. Il portiere argentino conosce già molto bene il calcio italiano, e percorrerebbe la stessa rotta dello sloveno, arrivando da Udine.

NOME NUOVO – Nonostante l’apprezzamento dell’Inter per Musso sia noto e ricambiato, una trattativa ufficiale non è ancora stata avviata. Sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è presente anche il nome del 23enne Alex Meret, che si sta affermando sempre di più con la maglia del Napoli. Sembra però che, nell’ultimo periodo, un altro nome sia apparso nella lista di gradimento nerazzurro. Si tratta di Odisseas Vlachodimos, classe 1994 (come Musso). Alto 191 cm, questo 26enne è di nascita tedesca ma ha scelto la Grecia come Nazionale maggiore. Da due stagioni difende i pali del Benfica, con cui ha vinto campionato e coppa in Portogallo. Marotta e Ausilio dovranno sondare il terreno coi Dragoes, prima di fare valutazioni più decisive.