Musso-Inter, ancora niente di fatto. Altri due club in lizza

L’Inter ha da tempo scritto il nome di Juan Musso sul suo taccuino per il dopo Handanovic. Il portiere argentino dell’Udinese non disdegna un futuro in nerazzurro. Tuttavia, “TuttoUdinese.it” cita altri due club in lizza per l’estremo difensore bianconero.

CONCORRENZA FITTA – Il matrimonio tra Inter e Juan Musso sembra in dirittura d’arrivo da diversi mesi. La dirigenza nerazzurra ha espresso il suo apprezzamento all’Udinese da tempo, con reciprocità da parte di società e diretto interessato. Classe 19914, Musso viene da 56 presenze in due anni coi bianconeri, dopo essere cresciuto al Racing Club assieme a Lautaro Martinez. Una stagione e mezza caratterizzata da un rendimento in crescita costante, che ha attirato gli occhi di numerose big d’Europa. Due i club più interessati, oltre a quello nerazzurro. Da una parte il Milan, alla ricerca di un nuovo numero 1 in caso di possibile partenza di Gianluigi Donnarumma. Dall’altra il Chelsea, che non ritiene sufficientemente affidabili Kepa e Caballero. L’Inter sembra avere macinato un vantaggio notevole, ma in vista della prossima sessione di mercato la trattativa rischia di complicarsi. Nelle prossime settimane si attende la formalizzazione di un’offerta. L’Inter è chiamata a un decisivo passo in avanti, alla luce delle difficoltà incontrate nelle ultime settimane, durante l’infortunio di Samir Handanovic.