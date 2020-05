Inter, non solo Mertens: Conte spinge per Cavani!...

Inter, non solo Mertens: Conte spinge per Cavani! La proposta – SM

Non solo Dries Mertens. L’Inter è al lavoro per regalare ad Antonio Conte anche Edinson Cavani: l’attaccante uruguayano, in scadenza di contratto con il PSG, si avvicina ai nerazzurri. Ecco i dettagli da “Sportmediaset”

DOPPIO COLPO – Quella che era solo un’idea nel cassetto, ora è una richiesta esplicita da parte di Antonio Conte: Edinson Cavani. L’attaccante uruguayano è in scadenza con il PSG e l’Inter è pronta a offire all’ex Napoli un biennale da 10 milioni di euro a stagione. Non solo Dries Mertens, dunque: il belga è vicinissimo ai nerazzurri (vedi qui), con l’accordo su un bennale da 5 milioni di euro a stagione. In attesa di sapere cosa succederà con Lautaro Martinez, i nerazzurri si tutelano con due parametri zero di esperienza.

Fonte: Sportmediaset.