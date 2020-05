Mertens-Inter, nessun dubbio: Ã¨ fatta! Accordo trovato: i dettagli – Rep

Mertens-Inter, nessun dubbio: è fatta! Accordo trovato: i dettagli – Rep

Arrivano conferme sul passaggio di Dries Mertens all’Inter. L’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli, ha trovato l’accordo per un biennale con i nerazzurri, stando a “Repubblica”

FATTA – Continuano ad arrivare conferme sull’accordo tra Dries Mertens e l’Inter. Dopo l’annuncio di un accordo imminente dal “Corriere dello Sport” (vedi qui), con tanto di scambi di documenti, anche “Repubblica” si sbilancia. Non sembrano più esserci dubbi: il belga sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Le parti hanno trovato l’accordo di massima per un biennale. In attesa di sapere quale sarà il futuro di Lautaro Martinez (vedi qui le ultime), l’attacco di Antonio Conte si rinforza con un acquisto di esperienza a parametro zero.