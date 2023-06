Inter, non solo Carlos Augusto: piace anche un altro profilo − TS

L’Inter si sta concentrando al massimo sulla finale di Champions League, mentre Marotta e Ausilio iniziano a ragionare anche sul mercato e sui profili che potrebbero fare al caso della squadra. Piace Carlos Augusto (vedi QUI), ma non solo. Tuttosport rivela anche un altro nome.

INTERESSE − L’Inter si sta concentrando sulla finale di Champions League da affrontare domani sera contro il Manchester City. Nel mentre, poi, Marotta e Ausilio stanno pensando ai primi innesti di mercato per andare a rinforzare la squadra. Secondo Tuttosport, oltre a Carlos Augusto nel mirino c’è anche Dodi Lukebakio, attaccante di 26 anni. Il belga ha giocato questa stagione tra le file dell’Hertha Berlino, che non naviga però in buonissime acque. Per questo motivo l’affare potrebbe decollare senza troppi problemi anche per una cifra di circa e non più di 12 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna