Inter, contatti col Monza per Carlos Augusto: il possibile incastro − TS

L’Inter ha deciso di rimandare ogni possibile operazione di mercato a dopo la finale di Champions League, ma ha avviato comunque i primi contatti esplorativi con il Monza per Carlos Augusto. Le novità di Tuttosport.

INTRECCIO − L’Inter, pur restando concentrata in tutto e per tutto sulla finale di Champions League (vedi articolo), pensa anche ai possibili affari di calciomercato. Questa mattina Tuttosport ha parlato dell’interesse del club nerazzurro per Carlos Augusto. L’esterno brasiliano ha fatto in questa stagione da poco conclusa molto bene al Monza, con cui sono stati avviati anche i primi contatti esplorativi. Ma l’operazione difatti decollerà solo se Robin Gosens dovesse dire addio. Per abbassare poi le eventuali richieste del club brianzolo per il cartellino del giocatore, l’Inter potrebbe giocarsi la carta Stefano Sensi. Ma tutto è ancora molto aleatorio.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna