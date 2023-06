Manchester City-Inter, sarà sfida tra fatturato e storia! − CdS

L’Inter e il Manchester City sono a Istanbul dalla serata di ieri (vedi articolo) e domani sera scenderanno in campo per la finale di Champions League. Come scritto anche dal Corriere dello Sport, sarà sfida tra fatturato, per il primo, e storia, per il secondo.

SFIDA − L’Inter affronterà il favorito Manchester City nella finale di Champions League a Istanbul. E ce la metterà tutta al seguito di Simone Inzaghi. Non sarà una gara semplice e rappresenterà soprattutto, come sottolineato dal Corriere dello Sport, una sfida tra fatturato (enorme per gli inglesi) e storia (fatta di trofei per i nerazzurri). Il City è a tutti gli effetti una superpotenza economica. A cui molto spesso è stato rimproverato l’utilizzo smodato della propria forza economica non rispettando propriamente le regole imposte dalla UEFA. Basti pensare che, solamente lo scorso anno, il mercato in entrata ha comportato spese da 150 milioni di euro. Il suo parco giocatori ha così raggiunto il valore di di 1,026 miliardi di euro. Ma l’Inter dal canto suo ha la storia, fatta di trofei (vedi articolo), e la possibilità di dimostrare di essere in grado di mettere in difficoltà chiunque. «Il Manchester City ha speso 924 milioni. L’Inter ne ha spesi 240», si legge appunto sulle pagine del Corriere dello Sport.

Fonte: Corriere dello Sport – Ettore Intorcia