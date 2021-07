Inter, non solo acquisti: in settimana si spera di piazzare qualche esubero – CdS

Inter, secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola potrebbe essere la settimana decisiva per qualche cessione, come quella di Radja Nainggolan e non solo.

CESSIONI – L’Inter punta soprattutto a vendere quei giocatori ritenuti esuberi o comunque fuori dal progetto tecnico. Giovedì, per esempio, dovrebbe essere il giorno giusto per la fumata bianca di Radja Nainggolan al Cagliari, possibile pensare a una buonuscita spalmata in più anni. Vanno avanti gli studi legali del Benfica per cercare di superare quella famosa clausola richiesta dallo Sporting nel 2016 (con valenza 5 anni) secondo cui Joao Mario non sarebbe dovuto tornare a giocare in Portogallo con una maglia diversa da quella dello stesso Sporting. Males e Stankovic presto saluteranno l’Inter: il primo andrà al Basilea, il secondo, probabilmente, in Eredivisie (Volendam).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.