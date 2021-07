Inter, al raduno ci sarà anche Christian Eriksen in attesa di ulteriori accertamenti. I giocatori nerazzurri come riportato dal “Corriere dello Sport” si sottoporranno a visite mediche e tamponi, anche Stefano Sensi ci sarà.

VERSO IL RADUNO – Inter, anche Christian Eriksen sarà presente al raduno ma non da subito. Al centrocampista sono stati concessi altri 7-10 giorni di riposo. Intanto il club nerazzurro attende la documentazione per gli esami svolti da Eriksen a Copenaghen per decidere quali altri accertamenti fari. Dall’esito poi dipenderà il suo futuro in Serie A, l’ipotesi più probabile è una sua possibile cessione in Inghilterra, Olanda o Danimarca. Intanto tutta la squadra si sottoporrà alle visite mediche e i tamponi. Simone Inzaghi avrà modo di conoscere solo una parte dei giocatori, cioè quelli non impegnati con l’europeo, e qualche giovane della primavera. Giovedì mattina il primo giorno di allenamento, ci sarà sicuramente Stefano Sensi, infortunatosi con l’Italia, ma anche Handanovic, Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Agoume, Dimarco, Gagliardini, Salcedo e Pinamonti. I convocati per Europei e Copa America no avranno tre settimane di vacanze dal giorno successivo dall’eliminazione (o vittoria).

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

