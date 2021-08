Inter, nessuna certezza su Sanchez: dentro un alto attaccante? – CdS

Inter, colpo last-minute in attacco? Sanchez non dà certezze fisiche, ecco perché, secondo il “Corriere dello Sport”, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di mettere a disposizione di Inzaghi un nuovo attaccante per il ruolo di vice Dzeko.

VICE DZEKO – Sanchez è appena rientrato da Barcellona e per almeno quindici giorni dovrà seguire il programma di lavoro concordato dal Dottor Volpi e dal professore Cugat, in modo da tornare a disposizione dei nerazzurri. La speranza, però, è che il problema fisico non ritorni. Inzaghi però non ha nessuna certezza sotto questo punto di vista, ecco perché serviranno gli ultimi giorni di mercato per valutare alcune occasioni last-minute. Non è da escludere, dunque, l’acquisto di un nuovo possibile attaccante da parte dell’Inter. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Scamacca, attualmente vice di Caputo al Sassuolo, ma richiestissimo in Serie A: Verona, Cagliari e Sampdoria. Da capire se l’attaccante italiano decida di giocare con continuità in una di queste squadre piuttosto che andare a completare l’organico all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno