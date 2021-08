Verona-Inter è Inzaghi contro Di Francesco: il bilancio tra i due allenatori

Verona-Inter (venerdì ore 20.45) sarà una sfida che vedrà contro Simone Inzaghi ed Eusebio Di Francesco. Ecco il bilancio delle sfide tra i due allenatori.

PRIMA VOLTA – Alla seconda giornata l’Inter sfiderà il Verona tra le mura dello stadio Marcantonio Bentegodi. E venerdì sera Simone Inzaghi si troverà di fronte Eusebio Di Francesco. Per entrambi sarà la prima sfida sulle rispettive nuove panchine, dopo diverse stagioni che li hanno visti protagonisti dei derby di Roma.

EQUILIBRIO PERFETTO – E il bilancio nella stracittadina romana vede un sostanziale equilibrio. Due vittorie per Inzaghi con la Lazio, altrettante per Di Francesco con la Roma, e un solo pareggio. E qui emerge il primo dato che sorride al nuovo tecnico dell’Inter: per lui si tratta infatti delle uniche due sconfitte in nove sfide complessive. A sua volta, il nuovo allenatore del Verona ha segnato 5 reti complessive nelle due vittorie: più di tutti quelli segnati nelle altre sette sfide che li vedono da avversari.

BILANCIO A FAVORE – Nelle altre sette sfide, con Inzaghi sempre saldo sulla panchina della Lazio, sono arrivate altrettante vittorie per il tecnico dell’Inter. Con ben 13 gol segnati e solo 2 subiti. Ma non finisce qui. Nelle ultime quattro gare, da Lazio-Roma del 2 marzo 2019 a Lazio-Cagliari dello scorso febbraio, Di Francesco non solo ha sempre perso: le sue squadre hanno subito 9 reti senza mai segnare. Un dato sicuramente incoraggiante in vista di Verona-Inter di venerdì.