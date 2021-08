Correa, oggi la firma e presente a Verona: scelto il numero di maglia – CdS

Correa, superate le visite mediche, ieri sera è andato a cena con il suo procuratore e parte della dirigenza dell’Inter. Questa mattina l’ufficialità e venerdì sarà già a disposizione di Inzaghi.

A DISPOSIZIONE – Correa questa mattina metterà tutto nero su bianco diventando ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Tutto confermato: contratto fino al 2025 e ingaggio a 3,5 milioni a stagione. Per agevolare il trasferimento ha anche rinunciato alle ultime spettanze con la Lazio. Scelto anche il numero di maglia: sarà il 17 o il 19. In ogni caso, Simone Inzaghi potrà contare su di lui già dalla trasferta di Verona, dove si accomoderà in panchina, anche con una sola seduta di allenamento con i nuovi compagni. Correa nelle gerarchie partirà come terzo attaccante, cioè dietro Dzeko e Lautaro Martinez. Lui, in compenso però, potrà affiancare entrambi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno