Inter, Nandez trattativa lunga ma buoni rapporti con Cagliari − Sky

L’Inter è alla ricerca del sostituto di Hakimi. Il primo nome sulla lista è quello di Nandez del Cagliari anche se, come sostiene Valentino Della Casa, l’operazione non avrà chiusura imminente

ESTERNO − Valentino Della Casa di “Sky Sport” ha fatto il punto sul mercato dell’Inter: «Nathan Nandez è un giocatore su cui l’Inter vorrebbe puntare, altri nomi come Hector Bellerin e Alex Telles sono, comunque, interessanti. I nerazzurri cercano solo calciatori in prestito, esigenza chiara, in quanto bisogna sistemare bilancio altrimenti l’Inter non avrebbe mai saluto Achraf Hakimi e Antonio Conte. Il Cagliari, al momento, non ha aperto al prestito. Tuttavia, c’è un ottimo rapporto con la società sarda, vedi Dalbert ufficializzato da poco, cosi come Radja Nainggolan che sicuramente ritornerà in Sardegna. Per Nandez, non si prevede chiusura imminente, ma si dovrà trattare a lungo».