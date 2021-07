Pjanic lontano da Barcellona, DS Alemany: «Valutiamo le possibilità»

Miralem Pjanic è arrivato al capolinea con il Barcellona. Il giocatore bosniaco potrebbe in estate lasciare la Spagna. Sul giocatore, oltre alla Juventus, c’è anche l’interesse dell’Inter

IN USCITA − Queste le parole del DS Alemany durante la presentazione di Depay: «Rispettiamo i nostri giocatori che sono i migliori che abbiamo nel club. Lo facciamo parlando con loro in modo onesto, chiaro e diretto. Sono due giocatori (Pjanic e Umtiti, ndr) che hanno avuto poco risalto la scorsa stagione, ma che hanno lavorato molto bene in questo precampionato. Tutti i giocatori del Barça conoscono la loro situazione. Questi due sono prestigiosi e conoscono l’opinione dell’allenatore e le possibilità che possono avere in questa stagione. Con il dovuto rispetto, con i loro agenti, valutiamo le possibilità che possono emergere. Sono i primi interessati perché vogliono avere la garanzia di giocare ovunque vadano».

Fonte: Sport.es