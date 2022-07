Inter-Monza, nelle trattative chiesto un talento a Galliani: risposta negativa

Inter e Monza stanno trattando su diversi fronti, con Sensi già andato in Brianza e Pinamonti che potrebbe fare lo stesso breve percorso (vedi articolo). Serie B News dà però anche un nome chiesto da Marotta, con Galliani che ha detto no.

NON SOLO IN UN VERSO – L’asse di mercato fra Inter e Monza non vede solo interessamenti dei brianzoli nei confronti degli esuberi (o comunque giocatori in vendita) nerazzurri. C’è un giocatore che ha attirato l’attenzione di Giuseppe Marotta, tanto da fare una richiesta ad Adriano Galliani. Come riporta Serie B News si tratta di Samuele Vignato, classe 2004 fratello minore di Emanuel del Bologna. Il suo nome figura fra le contropartite segnalate per Andrea Pinamonti. Vignato, però, il Monza lo ritiene incedibile.

Fonte: seriebnews.com – Alessio Cherubini