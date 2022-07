Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’Inter che ha subito annunciato i primi colpi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − È spuntato un nome nuovo per la difesa dell’Inter, dove Gleison Bremer rimane la priorità (ma il Torino spara alto) e Nikola Milenkovic la seconda opzione non per forza alternativa. Si tratta di Dan-Axel Zagadou, classe ’99 francese svincolatosi dal Borussia Dortmund: il suo agente è passato in sede nel pomeriggio. Ancora nessuna novità sul fronte Paulo Dybala, anche in relazione ad altre squadre, ma Giuseppe Marotta ci scherza sopra (vedi articolo).



ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

Mercato Inter − Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Stasera incontro fra Inter e PSG per parlare di Milan Skriniar, ma non è arrivata l’offerta giusta (vedi articolo). Già ufficiali invece Ionut Andrei Radu alla Cremonese e Christian Dimarco alla Feralpisalò, in chiusura anche Franco Carboni al Cagliari che farà le visite mediche a breve. Per Andrea Pinamonti scatto del Monza, mentre Edin Dzeko ribadisce la sua volontà di restare.

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Arturo VIDAL (Flamengo, C)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A)

Calciomercato Inter LIVE

