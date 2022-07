Pinamonti, notte decisiva per lo scatto Monza. Inter sicura – SI

Pinamonti è in bilico fra Atalanta e Monza, coi brianzoli che sembrano aver accelerato nelle ultime ore (vedi articolo). Su di lui Sportitalia segnala la volontà di Galliani di procedere col colpo.

INDIRIZZATO? – In questi giorni si è parlato di tantissimi nomi per il Monza, alcuni “particolari” come Edinson Cavani, Paulo Dybala e Mauro Icardi. Ce n’è però uno che, secondo Sportitalia, è diventato più concreto: Andrea Pinamonti. Nell’ultima notte i brianzoli hanno accelerato per l’attaccante classe ‘99, rientrato all’Inter dal prestito all’Empoli. I nerazzurri sono ormai certi di volerlo vendere, previste novità sul fronte Pinamonti a breve visto che si è discusso anche con l’Atalanta.