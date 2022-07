Franco Carboni al Cagliari, ma l’Inter non lo molla: volontà chiara – SI

Come anticipato nel pomeriggio, Franco Carboni andrà al Cagliari e già a ore farà le visite mediche coi sardi. Pedullà, su Sportitalia Mercato, spiega quale sia la volontà dell’Inter.

LA FORMULA – Franco Carboni in breve tempo sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Sfumato il rientro di Marko Pajac, che andrà al Genoa, i sardi hanno chiuso con l’Inter per l’italo-argentino campione con la Primavera. Arriverà in prestito secco, per una motivazione molto semplice: l’Inter crede molto in lui e non vuole perderlo. Lo segnala Alfredo Pedullà, su Sportitalia, spiegando come sul classe 2003 ci sia la fiducia del club. A breve l’ufficialità di Carboni.