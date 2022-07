Skriniar, incontro tra Inter e PSG: nessun accordo! Parti lontane − Sky

Per Skriniar nessun accordo tra Inter e PSG. C’è stato un pranzo tra i dirigenti nerazzurri e Antero. L’Inter non scende dalle sue richieste e dall’altro i francesi non alzano l’offerta

ESITO − Gianluca Di Marzio, su Sky Sport calciomercato l’originale, dopo l’anteprima (vedi articolo) ha approfondito la questione legata a Milan Skriniar: «Nessun accordo trovato tra l’Inter e il PSG. L’Inter non sta abbassando le pretese nonostante abbia l’esigenza di fare una cessione. I francesi non alzano dall’altro lato. L’Inter un difensore lo farà comunque e andrà avanti per Bremer cercando di abbassare le pretese del Torino. Sicuramente l’Inter vuole di più per Skriniar. Bisogna pagare!».