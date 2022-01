Inter, mercato in stand-by: da capire la situazione di tre giocatori − Sky

Il mercato di gennaio dell’Inter rimane in stand-by. Tutto dipende dalle uscite di tre giocatori, ma i nerazzurri non hanno al momento alcuna necessità di investire su altri giocatori

IN USCITA − Pochi se non nessun investimento in questa finestra di mercato per l’Inter. Il momento dei nerazzurri sta spingendo la dirigenza a non cercare altre soluzioni a meno che non esca qualche giocatore in esubero. Sono tre i giocatori in uscita dal club nerazzurro: Matias Vecino, Aleksandar Kolarov e Stefano Sensi. Si tratta dei giocatori con un minor numero di minutaggio tra i calciatori di movimento (388′ l’uruguaiano, 44′ il serbo e 169′ l’azzurro). Come riporta Fabrizio Romano di Sky Sport, se uno dei tre partirà allora l’Inter potrebbe trovare una soluzione per rimpiazzarlo.