Sorrentino: «Inter favorita ma Juventus sette vite. Handanovic stia sereno»

Stefano Sorrentino, in collegamento su Radio 24 durante il programma Tutti Convocati, non si sbilancia sull’esito di Inter-Juventus non sottovalutando la squadra di Allegri. Poi da ex portiere dà un consiglio ad Handanovic

SUPERCOPPA − Sulla sfida del Meazza, così Sorrentino: «La classifica dice che l’Inter è favorita però è anche vero che la Juventus ha sette vite come i gatti. Si affrontano in un momento importante in cui entrambi stanno bene, l’assenza di Federico Chiesa è una grossa perdita. Ma vedremo un Derby d’Italia, una finale ricca e vibrante».

HANDANOVIC − Poi Sorrentino consiglia il numero uno nerazzurro: «La gente si dimentica in fretta di quello che uno fa. Samir Handanovic era il portiere dell’Inter anche quando i nerazzurri a stento arrivavano in Europa League. Se io fossi Handanovic, starei tranquillo e sereno perché sono consapevole della mia forza e della mia storia all’Inter. Non avrei incubi notturni, se arriva un altro portiere competerò con lui».