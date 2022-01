Inter-Juventus, Dzeko avanti su Sanchez. A destra scelta quasi decisa

È il giorno di Inter-Juventus, finalissima di Supercoppa Italiana. La formazione dei nerazzurri sta per delinearsi con Dzeko in vantaggio su Sanchez mentre a sinistra il ballottaggio sta per concludersi

ULTIME − Inter-Juventus manca sempre meno, gara valida per la Supercoppa Italiana. La formazione dei nerazzurri sta ormai per delinearsi con Simone Inzaghi sempre più deciso nell’undici da proporre dal primo minuto. Sono in via di definizione anche gli ultimi ballottaggi con attacco e out mancino quasi decisi. Come riporta Sky Sport, in avanti, ci sarà il ritorno di Edin Dzeko al posto di Alexis Sanchez. Ritorna dunque la coppia d’attacco titolare in casa Inter con Lautaro Martinez al suo fianco. A sinistra, la bagarre tra Dumfries e Darmian sta per essere vinta dal laterale olandese con il jolly di Legnano pronto ad aiutare l’Inter a gara in corso.